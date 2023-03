Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Parkplatzsuche in Pirmasens ist nichts für schwache Nerven. Während es einerseits in einzelnen Bereichen der Innenstadt eine Parkraumauslastung von über 100 Prozent gibt, sieht sie an anderer Stelle schwächer aus. Insgesamt wurde eine Parkraumauslastung von 60 Prozent registriert, festgestellt von der „Planersocietät – Mobilität, Stadt, Dialog“, Karlsruhe. Da muss etwas geschehen, waren sich am Montag die Mitglieder des Hauptausschusses einig.

Deshalb hatte die Stadt ein Parkraumkonzept bei dem Karlsruher Büro in Auftrag gegeben. Durch eine umfassende Parkraumerhebung wurde das tatsächliche Parkraumangebot