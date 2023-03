Via Outlets will über sein beauftragtes Büro, die FIRU, in dieser Woche letzte Stellungnahmen zum beantragten Ausbau des Outlets Zweibrücken bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt einreichen. Bis zu einem zustimmenden oder ablehnenden Entscheid der Mittelbehörde braucht es noch etwas.

Nach der Eröffnung der parallel geführten Verfahren der Raumordnung und Zielabweichung im März vergangenen Jahres, hatte SGD-Präsident Hannes Kopf gehofft, noch 2022 über eine Zustimmung, eine Ablehnung oder eine Änderung der beantragten Verkaufsflächenerweiterung um 8500 Quadratmeter, 42 Läden und zwei Restaurants, entscheiden zu können. Weil aber weitere Gutachten angefordert, Fristen verlängert wurden, klappte das nicht. Auch mit einem Entscheid im ersten Quartal 2023 wird es nun nichts mehr. Man habe ausstehende Stellungnahmen noch nicht vorliegen, erklärte die SGD am Montag. Laut Via Outlets soll dies aber noch in dieser Woche geschehen.

Via Outlets passt Zeitplan an

SGD-Präsident Hannes Kopf hatte im Dezember von 42 „ganz überwiegend kritischen“ Rückmeldungen vom Ausbau mutmaßlich Betroffener – Nachbarstädten, Handelsverbände, auch den Industrie- und Handelskammern – berichtet. Diese zum Teil von dicken eigenen Auswirkungsgutachten begleiteten Stellungnahmen hatte man Via Outlets zugeleitet. Um die Möglichkeit zu geben, selbst noch einmal darauf einzugehen und gegebenenfalls den Ausbau-Antrag anzupassen. Der Entscheid der SGD wird nun von Händlern, ihren Verbänden und in Rathäusern mit Spannung erwartet. Auf einen Termin lässt sich die Behörde aber nicht festlegen. Wann genau die Entscheide ergehen werden, sei derzeit noch nicht absehbar, hieß es diese Woche aus Neustadt.

Via Outlets, das sich mit dem Ausbau vor allem im Luxussegment besser positionieren, mehr Besucher aus einem Einzugsgebiet von mehr als einer Stunde Anfahrtszeit anlocken und 350 weitere Arbeitsplätze schaffen will, überarbeitet auch seinen Zeitplan. Man gehe davon aus, nun „frühestens im Frühjahr 2026“ die geplante, neue Einkaufsstraße eröffnen zu können, erklärte der Outlet-Betreiber in dieser Woche. Der Zweibrücker Stadtrat hatte am 1. Februar eine Änderung des Flächennutzungsplans „Erweiterung Zweibrücken Fashion Outlet“ einstimmig beschlossen.