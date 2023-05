Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Resonanzen nennt sich ein Trio, das sein erstes Konzert im Januar 2020 in der Zweibrücker Himmelbergskapelle. Die drei Sopranistinnen Hildegard Baum, Ulla Teuscher und Beate Günther melden sich in einem kirchenmusikalischen Gottesdienst am Sonntag, 3. Januar, zurück, der um 10.30 Uhr aus Heilig Kreuz gestreamt wird.

„Als Resonanzen sind wir mit diesem schönen Neujahrskonzert vor einem Jahr gestartet“, erinnert sich Hildegard Baum. „Viele haben daraufhin gesagt: 'Macht das doch noch einmal.'