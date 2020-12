Das Warten im Johann-Heinrich-Wichern-Haus und dem DRK-Gästehaus in Mörsbach hat ein Ende. Noch am Dienstagabend sollen die ersten Bewohner im Wichern-Haus ihre Corona-Schutzimpfung erhalten, bestätigte Heimleiter Raphaël Baumann auf Anfrage. Wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza mitteilte, werden die ersten Impfdosen im Laufe des Tages im Landesimpfzentrum Zweibrücken eintreffen. Wosnitza sei vom Land darüber informiert worden, dass die sogenannte Inzidenzkopplung landesweit aufgehoben wird und Zweibrücken deshalb früher an den Corona-Impfstoff kommt als geplant. Ursprünglich sollte der Impfstoff zuerst in Heimen der Kommunen verimpft werden, deren Sieben-Tage-Rate bei den Neuinfektionen zum Stichtag am 16. Dezember über dem Landesdurchschnitt lag. Zweibrücken lag an jenem Tag deutlich darunter.

Landesweite Inzidenzkopplung aufgehoben

Die genannten Heime in Zweibrücken hatten über die Feiertage und am vergangenen Wochenende dennoch alle Vorbereitungen getroffen und Impfbereitschaft gemeldet. Nun soll der Impfstoff im Laufe des Abends zum Wichern-Haus gebracht und von einem mobilen Team des Rotkreuz-Kreisverbands Südwestpfalz verimpft werden. Das Impfzentrum versorgt das mobile Impfteam mit dem Impfstoff, Spritzen, Schutzausrüstung und einem Apotheker. Wie der Oberbürgermeister weiter mitteilte, sollen auch die anderen Seniorenheime in der Stadt und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land alsbald mit dem Impfstoff versorgt werden.