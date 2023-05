Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweibrücken bleibt mit Blick auf die Corona-Einstufung rheinland-pfalzweit einmalig – im positiven Sinne. Am Sonntag schlug die Ampel des Landesuntersuchungsamts nach einem Tag auf Warnstufe gelb aber wieder auf orange um. Über die Feiertage liefen unterdessen die Vorbereitungen für die Impfungen in zwei Altenheimen in der Stadt.

Für die Angestellten, Heimleitungen, Organisatoren der Impfung sowie für die Bewohner beider Häuser und deren Angehörige war es über die Feiertage ein Kraftakt. Mit Johannes