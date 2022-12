Seit April wegen des Ausbaus mit neuen Abbiegerspuren zum künftigen Amazon-Logistikzentrum am Steitzhof gesperrt, soll die Kreisstraße 84 im Laufe des heutigen Donnerstags, 8. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das erklärte die zuständige Kreisverwaltung Südwestpfalz. Die K 84 führt parallel zur Autobahn vom Abzweig Dellfeld/Walshausen in Richtung Zweibrücker Outlet. Um den Verkehr zum künftigen Amazon-Zentrum bewältigen zu können, wurde am Industrie- und Gewerbegebiet Am Steitzhof eine zweite Zufahrt geschaffen und die Seilmacherstraße 50 Meter Richtung des Werks des Spezialseile-Händlers Verope verlegt.