Die Stadt hat Investoren für das ehemalige Seniorenheim in der Bickenalb zwischen Ixheim und Mittelbach und für den Zweibrücker Bahnhof gefunden. Die Steinhauser Straße hoch zum Flugplatz soll nur noch zweispurig sein und einen Fahrradweg in beide Richtungen bekommen. Für den Radweg von Oberauerbach nach Winterbach sei nun Geld da, und man habe ein Gelände für einen Bikepark gefunden. Das kündigte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Freitagabend beim Sommerempfang der Stadt vor 300 Gästen im Rosengarten an. Zum Rechtsstreit um das ehemalige Brauereigelände sagte er, dass die Anwohner weiter gegen die Pläne klagen möchten, sei ihr gutes Recht, aber sie sollten sich „vielleicht auch einmal fragen, ob das Eigeninteresse wirklich das Interesse der gesamten Stadt und derer Bürgerinnen und Bürger überwiegt“. Die Alte Ixheimer Straße, die nun bis 6. August gesperrt bleiben soll, sei „ein unglaublich hässliches Einfallstor“. Anstelle von einsturzgefährdeten maroden Gebäuden entstünden dort „neue Wohngebäude und eine Blicklinie, für die man sich nicht mehr schämen muss“.

Mehr zum Thema lesen Sie hier