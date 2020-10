Der Saisonauftakt der Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz gegen den TV Homburg am Freitagabend um 20 Uhr in der Westpfalzhalle wurde kurzfristig abgesagt. Der Grund: Der Stromausfall, der seit Mittag weite Teile Zweibrückens von der Stadtmitte, über Niederauerbach, Mörsbach und Oberauerbach sowie bei Tadano und auf dem Wallerscheid lahmgelegt hatte. VTZ-Pressesprecher Jadran Pesic informierte um 17.45 Uhr über die Absage. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Westpfalzhalle noch keinen Strom. Einen Nachholtermin gab es auf die Schnelle noch nicht.

Ein Brand in der Trafostation unweit des Umspannwerks Hofenfelspark hat am Freitag dafür gesorgt, dass der Strom weg war.