Ein Brand in der Trafostation unweit des Umspannwerks Hofenfelspark hat am Freitag dafür gesorgt, dass in Teilen der Stadtmitte, Niederauerbach und Mörsbach sowie bei Tadano und auf dem Wallerscheid der Strom ausgefallen ist. Bis 14.30 Uhr hatten die Stadtwerke die Versorgung auf das zweite Umspannwerk im Wolfsloch umgeschaltet, sodass die Stadt wieder mit Strom versorgt war. Die Feuerwehr war mit 25 Personen und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

In der Trafostation war gegen 13.30 Uhr ein Endschalter in einem Schaltschrank geplatzt. Die Feuerwehr musste den Brand mit CO 2 löschen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Während des Einsatzes wurde die Hofenfelsstraße zwischen dem Niederauerbacher Kreisel und dem Mannlichplatz komplett gesperrt. In der Folge des Stromausfalls waren in der Stadt auch einige Ampeln ausgefallen, etwa an den Hauptkreuzungen Saarland-/Landauer Straße, wo Polizisten den Verkehr regelten, aber auch an der Kreuzung Fruchtmarkt-/Kaiserstraße, wo sich gegen 14.30 Uhr deshalb ein Unfall ereignete. Es kam zu längeren Rückstaus. In der Landauer Straße staute sich der Verkehr zeitweise bis zum Niederauerbacher Kreisel.

Auch Teile des Mobilfunk- und Festnetzes waren laut Katwarn von dem Stromausfall betroffen.