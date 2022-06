Fast 900 Euro sind in den drei Spendendosen zusammengekommen, die der Veranstalter Michael Conzelmann an den drei Eingängen der Messe 2brücken aufgestellt hatte.

Das gesammelte Geld übergab Conzelmann am Mittwoch, 1. Juni, an Rotkreuz-Kreisgeschäftsführer Hans Prager in einem Glas und einem Beutel. Das Geld wird nach Pragers Worten dafür verwendet, in Zweibrücken eine Betreuungseinrichtung für ukrainische Flüchtlingskinder bis 14 Jahre aufzubauen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreut etliche Flüchtlingsfamilien in zwei Gewobau-Gebäuden in der Ontariostraße; darüber hinaus sind weitaus mehr Kriegsflüchtlinge bei privaten Wohnungsinhabern in Zweibrücken untergebracht. „Wir wollen eine Kinderbetreuung für alle Flüchtlingskinder aufbauen, damit die Eltern in dieser Zeit die Integrationssprachkurse besuchen können“, sagte Prager. Zu diesem Vorhaben sei die Spende ein guter Beitrag.

Mit dem Verlauf der Messe 2brücken, die Ende Mai nach drei Jahren erstmals wieder stattfinden konnte, zeigte sich Michael Conzelmann sehr zufrieden. „Wir haben keinen Eintritt verlangt, da kann man als Besucher schon mal ein paar Euro in die Spendendose werfen“, erklärte er. Wichtig sei ihm gewesen, dass die Spendengelder in Zweibrücken bleiben.