2021 hatten elf ältere Leute in Ixheim einen kostenlosen Internetanschluss und ein Alexa-Gerät bekommen – etwa für Videotelefonate und Gedächtnistraining. Jetzt gibt es mit „DRK gemeinsam digital“ ein ganz neues Projekt.

Seit Jahren sucht das Rote Kreuz nach Wegen, wie Senioren in Zweibrücken sich im Alltag von dem virtuellen Sprachassistenzprogramm Gerät Alexa helfen lassen können. „Bei unserem früheren Projekt ,Digitale Nachbarn’ im Raum Ixheim/Bubenhausen war es vor allem darum gegangen, etwas gegen die Einsamkeit zu unternehmen“, sagt Quartiersmanagerin Kim Breisch. So sollten vor allem in der Corona-Zeit Kontakte gehalten und geknüpft werden.

Nicht nur in Ixheim, sondern überall in Zweibrücken soll nun bald das neue Projekt „DRK gemeinsam digital“ zugänglich sein. „Bei Bedarf helfen wir dabei, den Teilnehmern ein Alexa-Gerät zu besorgen“, erläutert Breisch, dass über dieses digitale Helferlein mithilfe einer eigens entwickelten App der persönliche Pflegedienst verständigt, der Hausnotruf oder auch das Lieblingsrestaurant angerufen werden kann. „Das ist überhaupt nicht kompliziert“, betont die Quartiersmanagerin, dass menschliches Personal vom DRK den Senioren beim Installieren und Einrichten der App gern zur Seite stehe.

Altersgrenze auf 65 Jahre herabgesetzt

Über dieses Hilfsmittel werde man auf unkomplizierte Weise Einkäufe beim Lieferdienst ordern, Mahlzeiten bestellen und mit Verwandten und Bekannten telefonieren können.

Musste man bislang 70 Jahre oder älter sein, um am bisherigen Alexa-Programm des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz teilnehmen zu können, so wurde das Mindestalter für „DRK gemeinsam digital“ nun auf 65 Jahre herabgesetzt. „Dieses Projekt ist etwas komplett Neues – so etwas gibt es anderswo noch nicht“, gilt es nach Kim Breischs Worten jetzt genügend Interessierte zu finden, die daran teilnehmen möchten. „Wenn wir mindestens 20 Leute beisammen haben, starten wir im engen Austausch mit ihnen das Projekt.“

Info

Wer sich für die Teilnahme am Projekt „DRK gemeinsam digital“ interessiert, kann sich unter Telefon 06332 3735 oder über E-Mail info@kv-swp.drk.de an den DRK-Kreisverband Südwestpfalz wenden.