„Die Sparkasse vergisst, was für einen Auftrag sie hat“, sagt die Beedener Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer. Sie ist fassungslos, dass die Kreissparkasse Saarpfalz zehn ihrer Standorte zum 1. März dichtmachen will. Nun haben sich die Saar-Grünen eingeschaltet. Vorsitzende Lisa Becker fordert, die Sparkasse müsse Alternativen für die Kunden nennen. Katrin Lauer findet, das Kind ist sowieso schon in den Brunnen gefallen. Die Filialschließungen seien Sache des Kreistags. Viele, die im Stadtrat sitzen, seien gleichzeitig auch im Kreistag. „Man muss ganz klar sagen: Es wurde von den Vorstandsgremien von allen Parteien abgenickt.“ Also von eben den Personen, von denen viele auch im Stadtrat sitzen. Jürgen Schäfer, Ortsvorsteher von Jägersburg findet, die Sparkasse müsse sich die Frage stellen: „Sind wir gewinnorientiert, oder sind wir bürgerfreundlich?“ Aber: Die Sparkasse wolle „individuelle Lösungen finden“, so der Homburger Filialdirektor Mario Klasen. Es gebe bereits Möglichkeiten.

