Am Mittwoch, 1. April, öffnet der Zweibrücker Rosengarten für die Saison. Er ist dann täglich ab 8.30 geöffnet. Rein kommt man im April bis 18 Uhr, von Mai bis September bis 19 Uhr und ab Oktober bis 17 Uhr. Wer drin ist, darf bis 20 Uhr bleiben, dann müssen alle Besucher den Garten verlassen. Am 2. November beginnt die Winterpause. Dann ist der Pavillon am Eingang geschlossen, doch Besucher mit einer Jahreskarte können den Garten auch in den Wintermonaten über den Hintereingang betreten.

Im Gespräch Anfang März ließ der gärtnerische Leiter Heiko Hübscher die RHEINPFALZ schon an seiner Vorfreude teilhaben: „Wir kriegen ein herrliches Rosengartenjahr. Ich bin Optimist“, hatte er gesagt und festgestellt: Die Vegetation sei dieses Jahr „sehr weit voran“. Tulpen, Stiefmütterchen und Gänseblümchen in Orange, Rot und Gelb „sollen bis Ostern in voller Blüte stehen“, hatte er vorausgesagt. Dieses Jahr fällt das Eröffnungswochenende auf Ostern.

Neu sind dieses Jahr Sitzgarnituren mit Tischen und Bänken am Spielplatz, eine Pergola Richtung Tankstelle, neue Bänke, neue Bäume und einige erneuerte Wege. Und die Rosen, die dem Garten seinen Namen geben? „Rosen, die erst dieses Jahr auf den Markt kommen, stehen bei uns schon“, sagte Heiko Hübscher Anfang März. Man achte darauf, immer auf dem neuesten Stand zu sein, was Züchtungen anbelange. Die neuen Sorten seien auch besser ans Klima angepasst, an heiße Sommer und milde Winter. Das heißt auch: „Die Blüten sind länger schön.“