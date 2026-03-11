Die Vorbereitungen für den Saisonstart im Zweibrücker Rosengarten laufen auf Hochtouren. Offizielle Eröffnung ist am Mittwoch, 1. April. Besucher dürfen so einiges erwarten.

Im Zweibrücker Rosengarten werden Gehölze gepflanzt, eine Pergola wird aufgebaut, und Sitzgelegenheiten werden geschaffen. „Bis zur Eröffnung am 1. April ist alles fertig“, sagt Heiko Hübscher, gärtnerischer Leiter des Rosengartens, der vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) betrieben wird. Tulpen, Stiefmütterchen und Gänseblümchen in Orange, Rot und Gelb „sollen bis Ostern in voller Blüte stehen“, sagt Hübscher. Ostersonntag ist am Wochenende nach der Eröffnung.

Die Vegetation sei dieses Jahr „sehr weit voran“, erklärt Hübscher. Die Kirschen stünden kurz vor der Blüte, ebenso die Osterglocken; Lenzrose und Bergenie blühten gleichzeitig. „Früher sind die sich nicht begegnet“, stellt Hübscher fest. Auch der Ahorn habe schon kleine rote Blüten. Viele Besucher mit Jahreskarten seien im Garten unterwegs. „Wir kriegen ein herrliches Rosengartenjahr. Ich bin Optimist“, freut sich Hübscher.

Bei Züchtungen auf dem neusten Stand

„Rosen, die erst dieses Jahr auf den Markt kommen, stehen bei uns schon“, sagt Hübscher. Man achte darauf, immer auf dem neuesten Stand zu sein, was Züchtungen anbelange. „Neue Sorten sind auch besser ans Klima angepasst, an heiße Sommer und milde Winter. Die Blüten sind länger schön.“

Überhaupt: Der Klimawandel mache auch vor dem Rosengarten nicht Halt. Fröste, die die Ausbreitung von Schädlingen verhinderten, fehlten zunehmend. So habe man auch bei einigen Rosenbeeten, die von außen schlecht aussahen, einen Wurzelschädling befürchtet, die Beete im Frühjahr aufgemacht und abgeräumt. Ein Wurzelschädling sei nicht zugange gewesen, es habe andere Probleme gegeben, erklärt Hübscher. An dieser Stelle sollen über Sommer nun Studentenblumen wachsen, „die sich gut für die Bodenregeneration eignen“.

Baum statt Sonnensegel

Bäume sind laut Hübscher über Winter wegen Pilzbefall zugrunde gegangen und mussten gefällt werden: eine große Zeder auf dem kleinen Hügel Richtung Guldenweg und eine Buche im hinteren Bereich Richtung Tankstelle. Wo die Zeder stand, kommen zwei Ahörner hin, eine Silberlinde ersetzt die Buche. Weil es dauere, bis diese Schatten spende, werde dort eine Pergola aufgebaut. Ein roter Ahorn ist für die Terrasse des Cafés Dornröschen vorgesehen. Hübscher: „Wir haben überlegt, ob wir ein Sonnensegel aufbauen oder einen Baum pflanzen. Wir haben uns für den Baum entschieden.“ Neben diesen großen Baumpflanzungen seien viele kleinere Gehölzpflanzungen geplant. Dass das 1955 mitten im Garten erbaute Café weiterhin von Claudia Merdian betrieben werde, freue ihn sehr, ergänzt Hübscher.

„Am Spielplatz werden drei Sitzgarnituren mit Tischen und Bänken installiert. Ein Sonnensegel kommt noch dazu“, kündigt Hübscher an. Außerdem seien vier neue Bänke aufgestellt und einige Wege neu gemacht worden. Die Sandsteinplattenwege im Bereich des Gartens, der unter Denkmalschutz steht, sollen ab Mai in einem dritten Teilabschnitt erneuert werden. Der vierte und letzte Teilabschnitt werde dann im kommenden Jahr in Angriff genommen, kündigt Hübscher an.