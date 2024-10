„Ich bin 27 Jahre alt und schon vom Leben gezeichnet.“ Das sagt ein Mann, der im Juni 2021 durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde. Mehr als drei Jahre später beginnt diese Woche der Prozess gegen den Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alten Angeklagten vor, am 13. Juni 2021 nach einem Streit in einer Kneipe in der Zweibrücker