Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell zu einer Oberstufenparty von Helmholtz-Gymnasiasten, bei der drei Schüler verletzt wurden. Wie die leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt mitteilt, stritten sich vier Personen bei der Feier in der Nacht zum 12. Juli in einem Stambacher Vereinsheim. Der Grund: Ein Schüler war verdächtigt worden, Rucksäcke durchwühlt und daraus etwas gestohlen zu haben. Bei der folgenden Auseinandersetzung soll ein 18-Jähriger drei Mitschülern leichte Schnittwunden zugefügt haben, vermutlich mit einem Messer oder einer Glasscherbe. Der Beschuldigte habe angegeben, er sei von seinen Mitschülern körperlich attackiert worden, sagt Weingardt. Alle Beteiligten seien alkoholisiert gewesen. Die Ermittlungen dauern an.