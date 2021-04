Die Protestanten von Contwig und Stambach bekommen übergangsweise einen neuen Pfarrer: Axel Schmitt, der in Homburg wohnt und bisher vor allem im Saarland tätig war. Er stellt sich am Sonntagmorgen in zwei Gottesdiensten vor: in Stambach um 9 Uhr, in Contwig um 10 Uhr.

Die Pfarrstelle ist unbesetzt, seitdem Pfarrerin Silke Gundacker im Sommer 2020 nach fast 25 Jahren in Contwig Pfarrerin von Rieschweiler und Maßweiler wurde. Pfarrer Schmitt wird zwar für die nächste Zeit die Vertretung übernehmen, sich aber nicht fest auf die Stelle bewerben.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.