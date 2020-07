Silke Gundacker ist neue protestantische Pfarrerin von Rieschweiler und Maßweiler. Sie war bisher Pfarrerin in Contwig und Stambach. Wer dort ihr Nachfolger wird, ist noch offen. Das teilte der Zweibrücker Dekan Peter Butz im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit.

24 Jahre lang war Gundacker Pfarrerin von Contwig. Dass sie nun die Stelle wechselt, liege zum einen an dieser langen Zeit, zum anderen daran, dass ihr Mann Jürgen Gundacker seit Juni nicht mehr Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist, hatte sie Anfang Mai im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt. Zusammen mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern wird sie in Maßweiler wohnen. Silke Gundacker übernimmt die Stelle von Pfarrerin Ulrike Höflich, die im Juni 2019 nach 15 Jahren in Rieschweiler nach Kaiserslautern wechselte. In der Zwischenzeit hatte Diana Lipps die Vertretung übernommen. Silke Gundacker war die einzige Bewerberin für Rieschweiler. Die Besetzung der Stelle verzögerte sich aber, weil die zuständigen Gremien in der Coronakrise mehrere Monate gar nicht oder nicht zu Personalentscheidungen tagten.

Die Pfarrerstelle in Contwig ist seit dem Monatswechsel unbesetzt. Laut Dekan Butz sollen die Gottesdienste von Vertretungskräften geleitet werden. „Zumal aktuell wegen Corona sowieso weniger Gottesdienste stattfinden“, fügt er hinzu. Pfarrerin Lipps kann laut dem Dekan nicht als Vertretungskraft in Contwig einspringen. Sie gehöre zur Corona-Risikogruppe, mache infolgedessen aktuell nur Home-Office. Die Pfarrerstelle in Contwig soll im nächsten Amtsblatt ausgeschrieben werden, die Bewerbungsfrist laufe dann sechs bis acht Wochen.