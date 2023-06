Das Warmfreibad der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Contwig wird seinem Namen wieder gerecht. Die Zuheizung wurde repariert, heute Morgen 24 Grad Wassertemperatur in den Schwimmerbecken gemessen.

Zu Beginn der Freibadesaison am Sonntag war der Wärmetauscher ausgefallen, eine Zuheizung der Becken nicht möglich. Erste Badegäste brauchten Überwindung, um bei knapp über 20 Grad Wassertemperatur ihre Bahnen zu ziehen. Nachdem eine Fachfirma am Dienstag vor Ort war, ein Problem bei den Pumpen identifizierte und löste, habe man am Mittwochmorgen angenehme 24 Grad Wassertemperatur in den Schwimmbecken gemessen, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. „Jetzt hoffen wir, dass die in die Jahre gekommene Anlage die Saison über, bis in den September, durchhält. Wir stellen aber auch schon Überlegungen an, wie eine effiziente, neue Anlage aussehen kann. Und was das kostet“, erklärt Bernhard. Luft-Wärme-Tauscher oder auch ein Blockkraftwerk könnten Thema werden.