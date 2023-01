Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft ermittelt weiter zum Wohnhausbrand vom 1. August in Contwig. Damals hatte es bereits zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen in dem Wohngebäude unmittelbar neben dem Gasthaus Bärmann gebrannt. Vier Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen nach Zweibrücken ins Krankenhaus. Die Polizei führt das Feuer in der Contwiger Hauptstraße auf Brandstiftung zurück. Ein zunächst Tatverdächtiger wurde später wieder entlassen. Auf Anfragen der RHEINPFALZ zu womöglich neuen Ermittlungsergebnissen und einem Zusammenhang mit dem früheren Brand im selben Haus Mitte Juni reagierte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingard ebenso zurückhaltend wie auf die Frage, ob es inzwischen einen neuen Tatverdächtigen gebe: „Ich kann leider nichts Neues vermelden. Die Ermittlungen sind weiterhin nicht abgeschlossen.“