In Contwig ist am Montagnachmittag ein Wohnhaus in Brand geraten, das schon Mitte Juni brannte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen ist, steht in der Hauptstraße, neben dem Gasthaus Bärmann. Die Contwiger Ortsdurchfahrt ist wegen des Feuerwehreinsatzes zwischen der Ampel in der Ortsmitte und der Maßweilerstraße gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr über Nebenstraßen um. Im Einsatz sind Feuerwehren der Verbandsgemeinde und der Stadt Zweibrücken. Das Gebäude war erst im Juni in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat eine Person mit Handschellen in Gewahrsam genommen.