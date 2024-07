Im März sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten am Contwiger Wasgau-Markt. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz, die die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat, nun auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, konnten die Automatensprenger dabei kein Geld erbeuten. Allerdings konnten in der Zwischenzeit auch noch keine Tatverdächtigen ermittelt werden, so die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller.

Durch die Explosion am frühen Morgen des 10. März entstand ein geschätzter Sachschaden von 70.000 bis 90.000 Euro. Besonders die Bäckerei des Marktes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine Mitarbeiterin wurde bei dem Vorfall verletzt und erlitt ein Knalltrauma.