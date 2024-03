Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag erschütterte die Sprengung eines Bankautomaten Kunden und Mitarbeiter der Wasgau-Filiale in Contwig. Was bisher bekannt ist, und weshalb die Filiale am Montag noch geschlossen blieb.

Unbekannte hatten am frühen Sonntagmorgen im Wasgau-Markt in der Pirmasenser Straße in Contwig einen Geldausgabeautomaten der VR-Bank Südwestpfalz gesprengt,