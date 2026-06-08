Wenn am Wochenende die Messe 2brücken 2026 ihre Tore öffnet, sind unter anderem John Deere, die Verbraucherzentrale mit einem Energieberater, Pflegedienste, Autohäuser, diverse Anbieter aus dem Bereich Um- und Ausbau sowie die Bundeswehr mit eigenen Ständen dabei. Die Verbrauchermesse wird von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juni, täglich 10 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt auf dem Festplatz an der Rennwiese ausgetragen. 80 Aussteller zeigen im Messezelt und auf dem Freigelände ihre Angebote aus Handel, Handwerk, Dienstleistungen, Industrie und Freizeit. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Stadt Zweibrücken und des Landkreises Südwestpfalz wollen an einem Gemeinschaftsstand die wirtschaftlichen Stärken der Region, aktuelle Projekte sowie Angebote für Unternehmen und Fachkräfte vorstellen. Gezielt konzentriert sich Messe-Organisator Michael Conzelmann auf hiesige Anbieter aus der Region Zweibrücken und Umgebung. Beim Berufs- und Ausbildungstag am Freitag, 10 bis 13 Uhr, loten Zweibrücker Schüler im direkten Gespräch mit den Ausstellerfirmen ihre Möglichkeiten für eine Berufsausbildung aus. Für Samstag steht ab 13 Uhr ein Gaudiwettbewerb auf dem Programm: Vierermannschaften ziehen ein zehn Tonnen schweres Fahrzeug um die Wette. Die „Blaulichtfamilie“ aus Hilfsorganisationen wie THW, ASB, DRK und Feuerwehr stellt an allen Tagen ihre Fahrzeuge vor und bietet ein Programm zur Kinderunterhaltung.