Alle zwei Jahre im Juni ist in Zweibrücken Messezeit. Am übernächsten Wochenende ist es wieder soweit: Bei der Messe 2brücken tobt an der Rennwiese drei Tage lang das Leben.

Kaum sind die Karussells und Kirmesbuden des Zweibrücker Turnerjahrmarkts abgeräumt, werden auf dem Festplatz an der Rennwiese bereits die Vorbereitungen für den Aufbau der Messe 2brücken 2026 getroffen. Wie alle zwei Jahre zeichnen Michael Conzelmann und seine Ehefrau Rosalia für die Organisation der regionalen Leistungsschau für Gewerbe, Handwerk, Dienstleistung und Industrie verantwortlich. Die Zweibrücker Messe geht über das Wochenende vom 12. bis 14. Juni über die Bühne.

Mit 80 Ausstellern finden heuer fünf Messebeschicker mehr als 2024 den Weg auf die Messe, die früher unter dem Namen ZW-Aktiv bekannt war. Wert legt Michael Conzelmann auf die Feststellung, „dass wir ganz gezielt regionale Aussteller auf die Messe 2brücken lassen. Mit Firmen aus Karlsruhe oder Stuttgart wäre hier keinem geholfen. Schließlich wollen wir unserer heimischen Wirtschaft keine auswärtige Konkurrenz vor die Nase setzen.“

Trachten und Wärmepumpen

Zugelassen sind nur Messebeschicker aus Zweibrücken und dem Umland sowie aus dem benachbarten Saarpfalz-Kreis. Die wenigen Ausnahmen von dieser Regel werden für Aussteller gemacht, aus deren Branche es in der Südwestpfalz keine Anbieter gibt. Zum Beispiel für ein Trachten-Fachgeschäft aus dem Neu-Bundesligaort Spiesen-Elversberg. Erstmals ist auf der Messe der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) vertreten – „und das mit einem sehr großen Stand, an dem er alle seine Abteilungen ausführlich vorstellt“, so Michael Conzelmann.

Auch John Deere wird wieder mit einem Stand auf der Messe vertreten sein. Archivfoto: Mario Moschel

Wer sich mit dem Gedanken trägt, sein Haus zu dämmen oder eine Wärmepumpe anzuschaffen, dürfte am Messestand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz an der richtigen Adresse sein: „Die ist hier mit einem Energieberater vor Ort. Das ist aktuell ein großes Thema, das wollten wir unbedingt im Portfolio mit drin haben.“

Auch Amazon und ein Football-Team sind dabei

Ein Neuzugang auf der Zweibrücker Leistungsschau ist die Online-Verkaufsplattform Amazon, deren Messestand für die Jobs werben soll, die derzeit in der gigantischen Logistikhalle auf dem Steitzhof entstehen.

Auf Nachwuchssuche – nicht im beruflicher, sondern sportlicher Hinsicht – sind auch die Pfalz Warriors, ein neuer Verein aus Pirmasens, der sich dem American Football verschrieben hat. „Kinder und Jugendliche dürfen da bestimmt mal so eine Football-Montur anprobieren“, empfindet Conzelmann den Stand der Pfalz Warriors als ganz besonderes Schmankerl auf der Zweibrücker Messe.

Wettbewerb: Starke Jungs ziehen tonnenschweres Objekt

Stichwort Kinder und Jugendliche: An allen drei Tagen dürfte es den jüngeren Besuchern vor allem auf dem Freigelände neben dem großen Ausstellungszelt nicht langweilig werden. Denn dort stellen ehrenamtliche Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, ASB, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk mit ihren Fahrzeugen wieder mit einer „Blaulichtmeile“ ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Kleine Messegäste dürfen sich unter anderem an der Feuerwehrspritze versuchen, in THW-Laster klettern und sich auf einer Hüpfburg austoben.

Die beiden Messe-Macher Michael und Rosalia Conzelmann anno 2024 im Ausstellerzelt. Archivfoto: Moschel

Für die Größeren steht für Samstag ab 13 Uhr eine Gaudi auf dem Programm. „Vor vier Jahren hatten wir hier einen Wettbewerb für Viererteams, die an einem Seil einen Reisebus ziehen mussten“, erzählt Conzelmann. „2024 wurde ein Traktor gezogen. Was die Mannschaften auf der Messe 2brücken in diesem Jahr ziehen müssen, will ich im Vorfeld noch nicht verraten. Nur so viel: Das Objekt wiegt mehr als zehn Tonnen.“

Was Soldaten so alles im Marschgepäck haben

Einen weiteren Höhepunkt kündigt der Organisator gleich für den ersten Messetag an. „Freitags ist von 10 bis 13 Uhr unser Berufs- und Ausbildungstag.“ Alle weiterführenden Schulen aus Zweibrücken, auch die Berufsbildende Schule, schicken ihre Abschlussjahrgänge an die Rennwiese. Dort können sich die Schüler an den Messeständen ausführlich über die Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten informieren, die die Ausstellerfirmen zu bieten haben. Michael Conzelmann weiß von gut 30 teilnehmenden Unternehmen, die noch auf der Suche nach Azubis sind. Und betont ausdrücklich, dass man dieses Angebot keinesfalls als Konkurrenz zur Zweibrücker Ausbildungsmesse ZAM missverstehen dürfe. „Bei der ZAM in der Festhalle präsentieren sich die Firmen an drei Meter langen Ausstellungstischen. Hier bei uns nehmen die Schüler komplett aufgebaute Arbeitswelten in Augenschein. Zum Beispiel fährt der Heizungsbauer Peter Theisinger mit einem 17 Meter langen Truck vor, auf dem er alles zum Anfassen vorführt, was in seiner Branche so geboten ist. Und am Stand der Bundeswehr gibt es einen Panzer vom Typ Dingo und eine Drohne, und die Soldaten breiten ihre komplette Ausrüstung aus, die zum Marschgepäck gehört.“

Zweibrücker Messe

Die Messe 2brücken an der Rennwiese mit Ausstellerzelt und Freigelände öffnet von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 10 bis 13 Uhr, ist Berufs- und Ausbildungstag für Schüler. Der Zieh-Wettbewerb für Viererteams mit Einpeitscher beginnt am Samstag, 13 Uhr. Internet: messe-2bruecken.de