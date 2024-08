Im Laufe des Donnerstags soll der Niederauerbacher Kreisel wieder komplett befahrbar sein. Bis dahin ist ein Arm gesperrt. Es bestand die Gefahr, dass die Straße einbricht.

Der Niederauerbacher Kreisel wurde am Dienstagnachmittag teilweise gesperrt. Unter der Fahrbahn hatte sich ein etwa ein Meter tiefes Loch aufgetan. Laut Steffen Mannschatz, der beim Zweibrücker Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) für die Straßen zuständig ist, hatte sich ein Zweibrücker gemeldet und auf eine Delle im Asphalt hingewiesen. Das kleine Loch in der Fahrbahn, das mit einer Warnbake verdeckt wurde, hat der UBZ daraufhin selbst gebohrt. Laut Steffen Mannschatz fand sich darunter eine etwa einen Meter tiefe Ausspülung, anderthalb Meter auf anderthalb Meter groß.

„Wir haben’s frühzeitig erkannt“, ist Mannschatz froh. Damit das nicht mehr passiert, habe man die Ausfahrt Richtung Niederauerbach gleich gesperrt: „Das können sie nicht über Nacht lassen.“ Bei der Sommerhitze werde der Asphalt schnell warm und verforme sich. Wäre später ein schweres Fahrzeug über die Schadstelle gefahren, hätte es einbrechen können.

So ist der Schaden entstanden

Der Schaden entstand durch zwei undichte Stellen an einem Ablauf zum Hauptkanal. Das ist die Verbindung von den Häusern zum Kanal. Während der Kanalschacht selbst aus Beton ist, seien die Hausanschlüsse aus PVC. Dort habe die Kanalabteilung bei der Untersuchung am Mittwochmorgen zwei undichte Stellen entdeckt, die den Untergrund ausspülten. Die Rohre werden nun repariert, das Loch wird aufgefüllt, und am Donnerstagmorgen soll die Asphaltdecke aufgebracht werden. Steffen Mannschatz geht davon aus, dass der Arm Richtung Niederauerbach im Laufe des Donnerstags wieder freigegeben wird.

Bis dahin ist die Ausfahrt Richtung Niederauerbach gesperrt. Alle anderen Arme – nach Mörsbach, in die Landauer Straße, Richtung Hallenbad und von Niederauerbach kommend – bleiben offen. Wer aus der Stadt Richtung Niederauerbach und Sickinger Höhe möchte, muss entweder über den Bahneinschnitt oder über die Seitenstraßen bei der Niederauerbach-Kaserne ausweichen. Die Stadt empfiehlt die Umleitung über den Bahneinschnitt und die Dorndorf-Kreuzung.