[aktualisiert 16.27 Uhr] Der Niederauerbacher Kreisel wurde am Dienstagnachmittag teilweise gesperrt. Unter der Fahrbahn hat sich ein etwa ein Meter tiefes Loch aufgetan.

Laut Stadtsprecher Jens John soll die Straße am Mittwoch geflickt werden. Er hofft, dass die Arbeiten am gleichen Tag beendet werden. Solange ist die Ausfahrt des Kreisels Richtung Niederauerbach gesperrt. Alle anderen Arme – nach Mörsbach, in die Landauer Straße, Richtung Hallenbad und von Niederauerbach kommend – bleiben offen. Wer aus der Stadt Richtung Niederauerbach und Sickinger Höhe möchte, muss entweder über den Bahneinschnitt oder über die Seitenstraße bei der Niederauerbach-Kaserne ausweichen.

Am Kreisel ist von dem Loch kaum etwas zu sehen. Laut Steffen Mannschatz, der beim Zweibrücker Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) für die Straßen zuständig ist, liegt der Schaden unterirdisch. Es sei aber zu heikel, schwere Fahrzeuge die Straße benutzen zu lassen, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wie groß der Schaden genau ist, könne er erst am Mittwochmorgen sagen. Auch er hofft, dass der Schaden sich noch im Laufe des Mittwochs beheben lässt.