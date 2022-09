Eigentlich sollte die Alte Ixheimer Straße nach fast halbjähriger Vollsperrung seit Samstag wieder für den Verkehr freigegeben sein. Eigentlich. Denn am Samstag gegen Mittag war die Straße noch immer voll gesperrt, auch am Sonntag war nichts von einer Freigabe zu sehen. Während die Fahrbahn fahrbereit und freigeräumt von Baugerät und Schutt aussah, verhinderten noch immer Warnbaken die Durchfahrt vom Munzinger-Hügel in die Innenstadt. Bereits an der ehemaligen Bäckerei Kohlmannslehner wurde der Verkehr wie in den Vormonaten abgeleitet in Richtung Lützelstraße. Vor dem italienischen Lokal Roma, das Francesco Papa gehört, stand am Samstag noch immer das ursprüngliche Baustellenschild, auf dem die Straßensperrung bei Beginn der Abrissarbeiten Ende April noch bis 22. Mai terminiert war. Tatsächlich dauert die Vollsperrung seit dem 25. April 2022 noch immer an. Besonders in der Alten Ixheimer Straße ansässige Geschäftsleute leiden unter der langen Sperrung, zwei von ihnen haben einen Anwalt konsultiert und überlegen, ob sie klagen.