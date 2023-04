Ein Investor hat eine kleine Straße in der Nähe der Oselbachstraße etwas unterhalb der Gaststätte „Pfälzer Hof“ ersteigert. Nun will er sie zu Geld machen. Er bietet sie den Anwohnern zum Kauf an, ansonsten will er sie sperren. Die Anwohner sind entsetzt. Und sie machen sich große Sorgen, dass sie nicht mehr an ihre Häuser kommen. Einer hat einen Anwalt eingeschaltet. Die Stadt verweist darauf, dass es sich um eine Privatstraße handelt. Die sei anzusehen wie jede andere private Grundstückszufahrt.

