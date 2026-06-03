Unbekannte haben den Whatsapp-Account eines 28-Jährigen aus Ludwigshafen gehackt und über das Profil falsche Hilferufe an mehrere Kontakte verschickt. Angehörige des Mannes erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig, sodass kein Geld überwiesen wurde.

Der 28-Jährige erschien am Dienstag bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, um den Betrugsversuch anzuzeigen. Nach Angaben der Polizei wurde in den Nachrichten wahrheitswidrig behauptet, der Mann befinde sich in einer Notsituation und brauche 850 Euro für eine ärztliche Behandlung.