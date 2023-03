Das geplante Baugebiet in Ixheim könnte sieben Bauplätze mehr bekommen als zunächst gedacht, weil die Wiese oberhalb der Taubenstraße auch für Bauplätze genutzt werden soll.

Dadurch können bis zu 82 Wohneinheiten entstehen, bisher waren es maximal 75 – vor allem Einfamilienhäuser, aber vereinzelt sollen auch Zweifamilienhäuser möglich sein. Die geplante Streuobstwiese östlich des Baugeländes wird größer. Bauplätze sollen hier nicht wegfallen, sie werden aber etwas kleiner. Das sind zwei Änderungen, die das Planungsbüro Agsta aus Völklingen in den Plan eingearbeitet hat und die Planerin Claudia Lennartz am Dienstag dem Bauausschuss vorstellte. Die Planer hatten Einwände von Behörden und Privatleuten in den neuen Plan aufgenommen, soweit sie relevant waren. So soll zwischen den einzelnen Häusern genug Platz sein, damit die Luft durchziehen kann. Deshalb sind auch Mauern, Gabionen, dichte Hecken wie Thujahecken und geschlossene Zäune nicht erlaubt, da sie den Luftstrom unterbrechen würden.

Andere Einwände wurden zurückgewiesen. Darunter waren Bedenken wegen des Lärms von der Autobahn, das Argument, die Bauplätze verbrauchten landwirtschaftliche Fläche und führten so zu einer Nahrungsmittelverknappung, und dass über 1000 Leute gegen das Baugebiet unterschrieben hätten und nur eine geringe Zahl an Bauinteressenten davon profitiere. Der Bauausschuss stimmte den Änderungen gegen die Stimme von Rolf Franzen (CDU) und bei der Enthaltung von Norbert Pohlmann (Grüne) zu. Am Mittwoch tagt der Stadtrat zu dem Baugebiet. Danach wird der Bebauungsplan erneut ausgelegt. „Bis zum Stadtfest“, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza, soll der Plan so weit sein, dass das Gebiet in einzelne Baugrundstücke aufgeteilt werden kann. Wann die Interessenten Grundstücke kaufen können, wann die Straßen gebaut und die Leitungen verlegt werden und wann die Bauherren loslegen können, lässt sich noch nicht sagen.