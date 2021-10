Nachdem am Donnerstag die Genehmigung des Gewerbeamtes bei Helexier zunächst zum Betrieb einer altersheilkundlichen Abteilung (Geriatrie) eingetroffen ist, plant der Betreiber der Himmelsberg Fachklinik, im Laufe des Novembers erste Patienten stationär aufzunehmen.

Für die weiteren angekündigten Abteilungen – etwa HNO, Onkologie und komplementäre Onkologie – sei man in letzten Abstimmungen, erwarte bald die Zulassung, sagte ein Sprecher. Zum 1. Dezember werde eine Praxis für Logopädie eröffnen, und man plane weitere Angebote.

Ab Montag Corona-Schnelltests in HNO-Praxis

Helexier beschäftige jetzt 20 Mitarbeiter. 20 weitere sollen in Kürze hinzukommen.

Von Montag an werden von Helexier in der Klinik Corona-Schnelltest zum Preis von 8,75 Euro angeboten. Montag bis Freitag, 8.30 bis 16 Uhr, werden die Tests von Fachpersonal in der HNO-Praxis der Klinik im 1. Stock vorgenommen, samstags und sonntags, 11 bis 15 Uhr, im Eingangsbereich.