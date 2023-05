Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt erteilt der Firma Helexier im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus in den nächsten Tagen die Genehmigung zum Betreiben einer Privatklinik. Start soll am 15. Oktober sein. In derselben Woche stehen noch zwei Gerichtsverhandlungen rund um Helexier an.

Um die Genehmigung zum Privatklinikbetrieb nach Paragraf 30 der Gewerbeordnung bemüht sich Helexier seit November vergangenen Jahres. Seitdem hieß es seitens der Stadt immer wieder: Es fehlen noch