Vom Musterknaben zum Tabellenletzten: Ausgerechnet Zweibrücken hat diese außerordentliche Tabellenfahrt in der Corona-Pandemie hingelegt. Während der Landkreis Südwestpfalz nach dem am Mittwoch vom Rober-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen deutschlandweit die zweitniedrigste Inzidenz ausweist (1,1), liegt Zweibrücken – Stand Mittwoch 14 Uhr – ganz hinten mit einer Inzidenz von 79.

Das Gesundheitsamt kennt den Grund. Im Wesentlichen geht der hohe Inzidenzwert in Zweibrücken auf „vier Familien mit einer größeren Anzahl an Familienmitgliedern“ zurück. 24 der aktuell Infizierten gehören einer der vier Familien an. Das teilte Thorsten Höh, der Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage mit. Nun soll Zweibrücken zusätzliche Impfdosen erhalten. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.