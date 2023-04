Nach den Verwüstungen, die Einbrecher über die Fasnachtstage 2023 in der leerstehenden Contwiger Grundschule angerichtet haben, setzt die Polizei ihre Suche nach den Tätern fort. Auf Anfrage sagt der Zweibrücker Polizeichef Nicolai Zöller zur RHEINPFALZ, dass die Ermittler nach wie vor Hinweise auf zwei Jugendliche hätten, die als mögliche Verursacher infrage kämen. Nicht zum ersten Mal war in das leerstehende Schulhaus eingebrochen worden, als Unbekannte über Fasnachtsdienstag und Aschermittwoch ein Kellerfenster einwarfen, in das Gebäude eindrangen und dort dann mit Einrichtungsgegenständen um sich warfen und Wände und Böden beschmierten. Gestohlen wurde nichts. Nach den beiden Jugendlichen, die Zeugen aufgefallen sein sollen, wird nach Nicolai Zöllers Worten weiter gesucht. Die Identität der mutmaßlichen Täter sei aber immer noch unbekannt. „Einige weitere Ermittlungsansätze sind ergebnislos geblieben“, erläutert der Polizeichef weiter. „Es gibt aber noch mehr Hinweise. Und denen gehen wir jetzt nach.“