An den beiden Zweibrücker Gymnasien und an der IGS Contwig beginnen am Freitag die Abiturprüfungen. Als Erstes ist das Fach Deutsch an der Reihe.

Die Prüfungen in Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch werden in ganz Rheinland-Pfalz am selben Tag geschrieben, weil einige Aufgaben überall gleich sind. Die Abi-Prüfungen erstrecken sich über zwei Wochen. Die Abiturfeiern sind für die letzten beiden März-Wochenenden geplant. Das Hofenfels-Gymnasium zählt in diesem Jahr 71 Prüflinge, das Helmholtz-Gymnasium 94 und die IGS Contwig 35. Leichte Sorgen bereitet die derzeitige Grippewelle. Seit Dienstag läuft der Schulbetrieb wieder, und beim Blockunterricht des Abiturjahrgangs haben laut Christine Orf, Oberstufenleiterin am Hofenfels-Gymnasium, fünf der 71 Schüler und Schülerinnen gefehlt – „was durch die offenbar noch immer anhaltende Influenza-Welle bedingt ist“, wie sie vermutet. „Gottlob schreibt nur eine dieser fünf Deutsch und wird hoffentlich morgen wieder fit sein; die anderen beginnen erst nächste Woche ihr schriftliches Abitur“, teilte sie mit.