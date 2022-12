165 Schülerinnen und Schüler schreiben ab 6. Januar ihr schriftliches Abitur an den beiden Zweibrücker Gymnasien. An der IGS Contwig treten 35 Prüflinge an.

Das Hofenfels-Gymnasium zählt in diesem Jahr 71 und das Helmholtz-Gymnasium 94 Prüflinge. Mit 165 Schülern liegt die Gesamtzahl der Abiturienten an beiden Zweibrücker Gymnasien auf Vorjahresniveau. Da hatten sich 167 Prüflinge angemeldet. An der IGS in Contwig waren es im Vorjahr 36.

Waren beim schriftlichen Abitur 2021 und 2022 strenge Corona-Auflagen einzuhalten – es musste etwa gelüftet, Abstand gehalten, in kleinen Gruppen geschrieben werden – , so besteht nun Hoffnung auf weitgehende Normalität. Beim mündlichen Abitur galten die Corona-Regeln sogar drei Jahre hintereinander, denn da hatte die Pandemie schon begonnen. Jetzt atmen die Schulen auf. „Wir hoffen auf ein ,normales’ Abitur, bei dem zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler ihren Platz im Los-Verfahren zugewiesen bekommen können und nicht vorab Sitzpläne erstellt werden müssen“, teilt Christine Orf, Oberstufenleiterin am Hofenfels-Gymnasium, mit. Da es keine Vorschriften hinsichtlich Extrem-Abständen gebe, könnten die Kurse wohl auch im Kursverband ihr Abitur schreiben, „was psychologisch gesehen für die Schülerinnen und Schüler sicher positiv ist“, so Orf.

Blockunterricht nach den Weihnachtsferien

Am Hofenfels-Gymnasium treten laut Orf 71 Schüler zum Abitur an; 37 sind weiblich, 33 männlich und eine Person divers. Im Vorjahr hatten sich 85 Personen den Prüfungen gestellt. Das Jahr startet für die Abiturientinnen und Abiturienten nach den Weihnachtsferien mit Blockunterricht am 3. und 4. Januar in den drei Leistungskursen, „um letzte Fragen zum Gelernten stellen zu können“, erklärt Orf. Der 5. Januar ist für die 13. Jahrgangsstufe unterrichtsfrei.

Mit den schriftlichen Prüfungen geht’s dann am Freitag, 6. Januar, los; sie erstrecken sich über zwei Wochen. Die Prüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch werden wie in den Vorjahren auch in ganz Rheinland-Pfalz am selben Tag geschrieben, weil einige Aufgaben überall gleich sind, das so genannte Zentralabitur. Sie sind terminiert auf den 6., 11., 13. und 18. Januar. Bei allen anderen Fächern haben die Schulen freie Terminwahl. So wird am Hofenfels-Gymnasium Biologie am Montag, 9. Januar geschrieben; Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde sind am Montag, 16. Januar dran. Sport folgt am Mittwoch, 18. Januar. Den Abschluss bilden Physik und Chemie am Freitag, 20. Januar. Das mündliche Abitur ist vorgesehen für Freitag, 17. und Montag, 20. März. Abiturienten-Entlassung und Abiball sind Orf zufolge geplant für Freitag, 24. März, in der Aula der Schule.

Abi in der Multifunktionshalle

Das Helmholtz-Gymnasium zählt laut Oliver Blauth, Lehrer und Pressesprecher am Helmholtz-Gymnasium, 94 Prüflinge, 52 Mädchen und 42 Jungs. Im Jahr zuvor waren 82 Schüler zu den Prüfungen angetreten. Blauth: „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Multifunktionshalle nun zur Verfügung steht, wo gerade bei Prüfungen mit vielen Prüflingen die Rahmenbedingungen allgemein, auch die Abstände zwischen den Schülern, günstiger sind.“ Von den Corona-Maßnahmen der Vorjahre seien einzig die allgemeinen Regelungen zur Raumlüftung erhalten geblieben, so Blauth.

Auch das Helmholtz-Gymnasium startet nach den Ferien mit Blockunterricht in den Abiturfächern. Anschließend laufen die schriftlichen Prüfungen: Die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch werden am selben Tag wie in ganz Rheinland-Pfalz geschrieben. Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde und Sport plant das Helmholtz-Gymnasium für Montag, 9. Januar; Biologie steht am Montag, 16. Januar auf dem Plan, Chemie am Mittwoch, 18., und Physik am Freitag, 20. Januar. Mündliches Abitur ist laut Blauth am Montag und Dienstag, 20. und 21. März. Die Entlassfeier ist für Freitag, 24. März, im Audimax der Hochschule vorgesehen. „Der Abiball findet dann am 25. März in der Festhalle statt“, sagt Blauth.

IGS: Keine Prüfungen in Französisch, Physik und Chemie

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig schreiben dieses Jahr 20 Mädchen und 15 Jungs ihr Abitur, wie Oberstufenleiterin Elena Süs mitteilt. Im Vergleich zum Vorjahr werde das Abitur „einigermaßen normal stattfinden“, sagt Süs. Auch an der IGS werden die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik am selben Tag geschrieben wie an den beiden Zweibrücker Gymnasien. Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde stehen laut Süs am Dienstag, 17. Januar, auf dem Plan; Biologie wird am Freitag, 20. Januar, geschrieben. Eine Prüfung in Französisch, in Physik und in Chemie wird es nicht geben, weil es dazu keine Kurse gab. Das mündliche Abitur ist für Freitag, 17. und Montag, 20. März vorgesehen. Entlassfeier und Abiball finden am Freitag, 31. März in Hornbach statt.