Bei Bauarbeiten in der Landauer Straße im Contwiger Ortsteil Stambach ist am Mittwochnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. In Teilen von Stambach wurden Strom und Wasser abgestellt. Die Polizei sperrte die Ortsdurchfahrt. Die Anwohner im Gefahrenbereich mussten ihre Häuser für mehrere Stunden verlassen.

