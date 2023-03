Der Eintritt ins Zweibrücker Freibad soll nicht teurer werden.

Der Eintritt ins Zweibrücker Freibad kostet drei Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder und Jugendliche. Das soll auch dieses Jahr so bleiben, teilen die Zweibrücker Stadtwerke auf Anfrage mit. Andere Angebote, etwa Mehrfach- oder Saisonkarten wird es nicht geben. Mehrfachkarten gab es laut den Stadtwerken bis 2019, als das Freibad noch im Zuständigkeitsbereich der Stadt Zweibrücken angesiedelt war. Wer noch alte Karten hat, kann sie noch dieses Jahr benutzen, danach sind sie ungültig.

2020 und 2021, während der Corona-Pandemie wurden die Preise um 50 Cent erhöht, da die Eintrittskarten online verkauft wurden. 2022 wurden die Aufschläge wieder zurückgenommen. Wie hoch die Eintrittspreise sind, beschließt der Aufsichtsrat auf Empfehlung der Stadtwerke.

Mit drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Jugendliche waren die Freibäder in Zweibrücken und Contwig bisher die günstigsten in der Umgebung – mit Ausnahme der Biebermühle zwischen Thaleischweiler und Rodalben. Anfang März hat der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land beschlossen, die Preise für Contwig um je einen Euro zu erhöhen. Dafür wird es in Contwig neue Saisonkarten geben, die sich für regelmäßige Gäste lohnen.