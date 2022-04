Das Contwiger Freibad soll Ende Mai zum verlängerten Wochenende um Christi Himmelfahrt herum öffnen. Die Eintrittspreise bleiben gleich – noch dieses Jahr.

Geplant sei, das Freibad an Christi Himmelfahrt zu öffnen, vielleicht auch am Mittwoch davor, sagt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Die Eintrittspreise sollen gleich bleiben, obwohl sie eigentlich steigen müssten: „Weil alles teurer wird, wollen wir’s dieses Jahr noch so lassen.“ Nächstes Jahr würden sie aber voraussichtlich erhöht. Dann werden wohl auch verschiedene Angebote wegfallen, schätzt Björn Bernhard. Denn das Freibad bekommt zur Saison 2023 ein digitales Bezahlsystem. Dafür müssen die Gebühren vereinfacht werden. „Wir haben so viele verschiedene Gebühren“, sagt Bernhard und verweist auf 10er, 20er, 30er, 50er und Familienkarten. Dazu kommen die Tageskarte, ermäßigter Eintritt ab 18 Uhr und viele weitere Ermäßigungen oder freier Eintritt. Am Mittwoch soll der Verbandsgemeinderat entscheiden, dass die Gebühren dieses Jahr noch mal beibehalten werden.