Das Freibad Contwig bekommt zur Saison 2023 ein digitales Bezahlsystem an der Kasse. Wie das funktioniert, erklärten Studenten per Videoschalte am 15. Februar. Bürgermeister Björn Bernhard versichert, dass man auch künftig bar bezahlen kann.

50.000 Euro soll das neue Kassen- und Einlasssystem kosten. Hinzu kommen die Kosten für neue Strom- und Internet-Leitungen. Wie teuer die Investition am Ende genau wird, kann Bernhard noch nicht