Ein Bus voller Ungarn parkte am Freitagmittag vor der Rieschweiler Kirche. Eine Delegation betrieb im Dorf Ahnenforschung. Zeichnet sich eine Dorfpatenschaft ab?

„In Ungarn gibt es sehr viele Nachfahren deutscher Auswanderer“, sagt Roman Kaysser vom Rieschweiler Heimatverein. Eine dieser Familien lebte einst mehrere Jahre in Rieschweiler – das ist allerdings rund 300 Jahre her. Am Freitag besuchte eine Delegation aus dem ungarischen Dorf Balmazújváros die Gemeinde in der Südwestpfalz. Dort lebte einst Johann Josef Leuther, geboren 1724 in Rieschweiler – genauer gesagt auf dem Huberhof, der damals zum Verwaltungsbezirk des Ortes gehörte. Gestorben ist Leuther jedoch nicht in Rieschweiler; ein Todesdatum findet sich nicht im Kirchenbuch. Sein Tod ist in Balmazújváros verzeichnet.

Hier kommt Melinda Marinka ins Spiel. Sie ist Ahnenforscherin und Professorin am Institut für Volkskunde an der Universität Debrecen. Die Stadt liegt etwa 30 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt und zählt rund 200.000 Einwohner – damit ist sie die zweitgrößte Stadt Ungarns. Marinka forscht zu den deutschen Auswanderern, die im 18. Jahrhundert nach Ungarn gingen. Zu ihnen gehörte auch die Familie Leuther. „Damals wurde den Menschen in Deutschland gesagt, sie sollten nach Ungarn kommen, weil dort die Lebensbedingungen besser seien“, erklärt Marinka. Im damaligen Deutschland gab es sogar eine Art Agenturen, über die ungarische Werber gezielt Auswanderer ansprachen.

Glaube spielte eine zentrale Rolle

Für Marinka steht fest: In den 1720er-Jahre siedelten sich zahlreiche Deutschsprachige aus dem Rheinland entlang der Donau auf den Gütern der Familien Ráday und Orczy an. In den Jahren 1765 und 1766 zogen viele von ihnen weiter, weil sie von der katholischen Bevölkerung in ihrer Religionsausübung eingeschränkt wurden. Auch die Deutschsprachigen aus Rieschweiler waren protestantisch geprägt.

Im Leben der deutschen Gemeinschaft in ihrer neuen Heimat im Raum Balmazújváros – nahe der ungarisch-rumänischen Grenze – spielten die reformierte Religion und die damals noch gesprochene deutsche Muttersprache laut Marinka eine wichtige, identitätsstiftende Rolle. Bereits 1766 baten die Auswanderer die Obrigkeit, Gottesdienste, Kommunion, Trauungen und Beerdigungen in deutscher Sprache abhalten zu dürfen. 1792 wurden die Mitglieder der deutschen Gemeinde in einer Eingabe für den Bau eines Bethauses aufgelistet: In 92 Häusern lebten damals 441 Menschen deutscher Herkunft. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahmen deutsch-ungarische Mischehen deutlich zu; gegen Ende des Jahrhunderts wurde der Unterricht in deutscher Sprache vor Ort eingestellt. Dennoch blieb die Gemeinschaft lange eng verbunden.

Dorfpatenschaft mit Rieschweiler?

Beim Besuch der ungarischen Delegation zeigte sich Rieschweilers Ortsbürgermeister Peter Roschy beeindruckt von den Verbindungen seiner Gemeinde nach Ungarn. Marinka lud die Rieschweiler im Rahmen eines Empfangs ein, im kommenden Jahr das Kraut-und-Prai-Fest in Balmazújváros zu besuchen – ein großes Traditionsfest des Ortes, das überregional jedoch kaum bekannt ist. Roschy zeigte sich offen und kann sich vorstellen, im nächsten Jahr eine Delegation nach Ungarn zu schicken. Möglicherweise zeichnet sich sogar eine Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden ab. „Bislang haben wir keine“, sagt der Ortsbürgermeister. „Eine Partnerschaft muss aber erst einmal im Gemeinderat besprochen werden.“

Vor ihrem Besuch in Rieschweiler hatte die ungarische Delegation bereits die Ortschaft Ottenbach in der Schweiz angesteuert. Von dort stammt ein Teil der Familie Leuther; auf einigen Grabsteinen ist der Familienname laut Marinka noch zu erkennen. Zudem führte die Reise nach Freiburg, wo die Delegation alte Kirchenbücher durchforstete.