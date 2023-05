Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch verurteile die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken einen 28-jährigen Zweibrücker wegen einer Serie von Einbrüchen und Autodiebstählen, Unfallflucht in zwei Fällen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und anderer Delikte zu drei Jahren und acht Monaten Haft.

Wegen seiner Alkohol- und Drogensucht muss er zudem in eine Entziehungsklinik. Die Kammer geht deswegen beim Angeklagten von verminderter Schuldfähigkeit aus. Wegen einer