Zweibrücken bekommt vom Land eine halbe Million Euro, um die Innenstadt aufzuwerten, und noch mal 340.000 Euro für zwei Stadtviertel.

495.000 Euro fließen in die Innenstadt. Dort soll die Uhlandstraße ausgebaut werden, und der dortige Parkplatz soll neu begrünt werden, wie Pressesprecher Jens John auf Anfrage sagte. Die Allee soll auf der Seite des Landgestüts zwischen Goetheplatz und Festhalle neu asphaltiert und teilweise gepflastert werden. Wann es losgeht, ist noch nicht klar. Ein Teil des Geldes fließt auch in die Arbeit des neuen Innenstadtkoordinators, der sein Büro in den Räumen der ehemaligen Hypovereinsbank haben wird, wo auch die neuen Kurzzeitläden zu finden sind.

Weitere Fördergelder fließen in die Entwicklung der Gebiete Entlang des Hornbachs/Breitwiesen (150.000 Euro) und Steinhauser Straße/Kanadasiedlung (190.000 Euro). Die dortigen Viertel werden aufgewertet, unter anderem mit einem Quartiersmanager, der Ideen einbringt, wie man die Gebiete und das Leben dort gestalten und voranbringen kann. Dazu gehört auch, dass der Schulhof der Breitwiesenschule neu gestaltet wird.

„Innenstädte und Ortskerne sind soziale Treffpunkte, prägen die örtliche Gemeinschaft und stärken den Zusammenhalt“, sagt Innenminister Michael Ebling, der dem Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch die Förderbescheide überreichte.