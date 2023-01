„Lollipop“ heißt der erste Kurzzeitladen in den Räumen der früheren Hypovereinsbank in der Fußgängerzone. Der Name ist ein Anspielung auf den englischen Begriff für solche Geschäfte: Pop-up-Stores heißen sie, und der Name beschreibt die Idee: Die Läden ploppen auf, für kurze Zeit, dann verschwinden sie wieder. Der Gedanke dahinter: Ladenbesitzer können ohne großen Aufwand, ohne lange Verpflichtungen und ohne hohe Kosten ausprobieren, ob ihr Konzept funktioniert. Der erste Mieter ist jemand sehr Bekanntes: Die Zweibrücker Spielwarenhändlerin Sandra Cleemann präsentiert dort bis Aschermittwoch Faschingsartikel.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier