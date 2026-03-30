Zweibrücker Mundart Die Sache mit dem Wal und wie Tiere auf Menschen wirken
Hanner ah die Sach mit dem Wal vefolscht? Nee, net des mit de Stichwahl fer de Owwerbirschemeischder. Ich menn des Drama um denne Walfisch, der die Orientierung verlor un sich uff e Sanbank gehockt hat. Was hat mer alles unnernomm, um ne widder ins diefe Wasser se locke: Taucher hann’m guud zugeredd, Bagger e Rinn gegrab. Es hat ne zwar befreit, es Walfischche, awwer er hat dann doch net gewollt.
Was mir an der ganz Sach imponiert hat: Endlich is in de Nachrichde net bloß iwwer de Kriesch bericht worr. Sogar aus Japan un Australie sinn die Reporter komm, um iwwer denne letze Fisch se berichte. Es war so wie beim biblische Wal un em Jona: Der in de Bibel hat am Enn de Mensch ausgeschbauzt, de Ostseewal hat’s Menschliche in uns zum Vorschein gebrung. Mir hann allegar mitgelidd un wollde helfe. So sinn die Mensche halt: Sie angaschiere sich vor allem dort, wo’s net werklich viel nitzt.
Die böse Krähe
Mit’m Viehzeich duun mir uns sowieso immer schwer. Zu de selb Zeit, wie mer all fer denne Walfisch gebet hann, is in em Stuttgarte Park e Neschd vun de asiadisch Nadelameis entdeckt worr. Dodriwwer hat sich abber nimmande gerfeet, im Geeschedeel: Die Emeez is bei uns e Immigrant un dezu noch saugefährlich, weil ihr Stich lähme kann. Also muss se irschendwie weg. Un zwar ganz radikal, e bloßie Ausweisung langt do net. Jetzat waad ich bloß, bis die erschde Proteschde weje Fremdefeindlichkeit laut werre.
Bei uns mache sich wie jed Johr widder die Krähe in de Kanalallee unbeliebt. Mer nemmt ne halt iwwel, dass se uns Mensche so ähnlich sinn: Sie mache Dreck un Lärm. Enns hann se uns abber voraus: sie schreibe kee böse Leserbriefe. Weil die komme jetzat ganz bestimmt widder mit guude Rezepde, wie mer die Viehscher loswerre kennt. Vielleicht dass mer die Nadelemeez uff se hetzt.
Vögelchen und der Osterhase
Eischentlich sinn des jo Woche, wo mer sich mit de Diercher guud stellt. In e paar Daa is Oschdere, un do freie mer uns all uff de Oschderhas, gell. Oschdere is jo de ensische Feierdaa im Johr, wo e Dier im Middelpunkt steht un gefeiert werd. Des nitzt de Kräh, dem Walfisch un de asiadische Emeez allerdings ganix. Un doch kann jeder von uns e bissje was fer de Nadurschutz mache.
Geschder Morje is e klennes Vöschelche geje die Scheib vun de Balkongdier gedotzt. Es is jo jetzat Brutzeit un die Vöchel sinn außer Rand un Band un basse net so recht uff. Zum Glick hat sich des Vöchelche ball widder erholt un is devunn gefladdert. Ich hab dabber de ald Debbischklobber, der schunn lang arwetslos is, an die Scheib gehängt, demit des net nochmol bassiert. Un jezat schalt ich de Fernseher an un guck, ob der Walfisch noch lebt.