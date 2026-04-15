Am Mittwochabend ehrte die Redaktion Zweibrücken im Althornbacher Bürgerhaus die Gewinner der Sportlerwahl. Wer verbuchte die meisten der 884 Stimmen auf sich?

Die Leser haben wieder entschieden: Sprinterin Sina Mayer (LAZ Zweibrücken), Rettungsschwimmer Leo Ilias Baumann (DLRG Völklingen/Wassersportfreunde Zweibrücken) und die Eishockey-Mannschaft des EHC Zweibrücken sind die Sieger der RHEINPFALZ-Sportlerwahl Zweibrücken für das Jahr 2025 – und damit der Jubiläumsausgabe der 35. Sportlerwahl.

Im schmucken Bürgerhaus in Althornbach überreichten am Mittwochabend Wolfgang Kreilinger, stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ, Thomas Büffel als Leiter der Lokalredaktion, sowie die Sportlerwahl-Sponsoren Jochen Sehn (Marketing-Leiter der Park-Brauerei) und Jörg Eschmann (Geschäftsführer Gewobau) die Preise und Urkunden vor 90 geladenen Gästen. „Unsere Sportlerwahlen sind für uns keine Routine, sondern Freude und Spaß. Sie sind wichtig für den Lokalsport und eine Wertschätzung für die Sportler“, sagte Wolfgang Kreilinger.

Diesmal ein bisschen wahlmüde?

Was war denn da los? Insgesamt wurden mit 884 Stimmen vom 19. März bis 8. April diesmal deutlich weniger Stimmen online abgegeben als im Vorjahr. War das Sportvolk vielleicht ein wenig wahlmüde wegen der Oberbürgermeisterwahl ?

Am knappsten fiel das Ergebnis bei den Teams aus. Da hatte der Vizemeister der Baden-Württemberg-Liga 2025 mit 217 Votings gerade mal 16 Stimmen Vorsprung vor – Überraschung! – den Prellball-Herren des TV Rieschweiler. Die hatten sich mit der deutschen Vizemeisterschaft in die Vorschlagsliste gespielt und kräftig Werbung gemacht. Dritter sind die Oberliga-Volleyballer des SVK Blieskastel/Zweibrücken (185 Stimmen).

Schwimmer Baumann mit größtem Vorsprung

Bei den Frauen hatte Sprinterin Sina Mayer mit DM-Bronze und WM-Staffel-Bronze 44 Stimmen Vorsprung (243) vor Slalomkanutin und Vorjahressiegerin Britta Jung als Junioren-Vizeweltmeisterin und Europameisterin. Platz drei belegte hier LAZ-Stabhochspringerin Paula Legner (167). Den deutlichsten Abstand verbuchte bei den Männern Sieger Leo Ilias Baumann. Der Rettungsschwimmer und Schwimmer kam auf Platz eins mit 364 Stimmen vor LAZ-Stabhochspringer Lars Urich (244) und Schwimmer Michael Raje (116). Sowohl Mayer als auch Baumann konnten bei der Ehrung nicht anwesend sein: Mayer ist im Trainingslager in Südafrika, Baumann auf einem Wettkampf in Berlin. Beide schickten Grußworte per Video nach Althornbach.

Info

Alles rund um die Sportlerwahl, die Kandidaten-Videos, Fotos sowie Videos der Ehrungsparty finden Sie im Internet unter rheinpfalz.de/sportzw26.

