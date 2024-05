2024 wollen die Einzelhändler die Zweibrücker Flohmärkte noch schöner machen und mehr für die Jugend tun. Im Sommer wird ein Weltmeister seinen besonderen Auftritt haben.

„Wir sind die beiden Institutionen, die das städtische Leben erhalten und prägen“, umschrieb Citymanagerin Petra Stricker das von ihr geleitete Stadtmarketing und den Gewerbeverein Gemeinsamhandel, auf dessen Mitgliederversammlung sie am Dienstagabend zu Gast war. Stricker bedankte sich bei dem Verein um die Vorsitzende Sandra Cleemann für die einvernehmliche Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten, die immer wieder von gekürzten Budgets geprägt seien. Gemeinsamhandel und Stadtmarketing wollen sich die Ausgaben für Werbemaßnahmen ab sofort teilen, um Kosten zu sparen und Dopplungen bei Plakat- und Anzeigenwerbung zu vermeiden.

Gemeinsamhandel-Vorsitzende Sandra Cleemann, die am Dienstag wie ihre Stellvertreterin Ulrike Mayr und Schatzmeister Antonio Cipolla als Führungstrio für die kommenden beiden Jahre wiedergewählt wurde, erklärte, dass man 2024 wieder mehr auf Flohmärkte setzen wolle, nachdem diese in den vergangenen beiden Jahren unter schlechtem Wetter zu leiden hatten. Indem künftig jeder dieser Märkte unter ein spezielles Motto gestellt werden soll, wolle man eine Nische im regionalen Veranstaltungsreigen erschließen. So sind für dieses Jahr unter anderem ein Schulbuch-, ein Schrauber- und ein Weihnachtsflohmarkt geplant.

Kunst, Cosplay und ein Abschied

Ohnehin wolle man die Stadt Zweibrücken verstärkt der jungen Zielgruppe schmackhaft machen. Daher werde der Kindertag 2024 mit dem Mittelaltermarkt zusammengelegt – mit Extra-Angeboten für die Kleinen. Den Aktionstag „Zweibrücken kunstvoll“ verknüpfe man mit einem Kinderflohmarkt. Auch die Spiel- und Cosplaytage sollen die Jugend in die Innenstadt locken. Und mit dem Nikolaustreffen im Advent habe man für Zweibrücken einen Publikumsrenner etabliert.

Zu „Mariä Himmelfahrt“ am 15. August wird die Stadtwerbeaktion „Saarländertag“ zum „Saarländer-Franzosen-Tag“ ausgeweitet, denn auch im Nachbarstaat ist an diesem Tag Feiertag. Zusätzliche Anziehungskraft soll der 15. August in der Einkaufsstadt Zweibrücken gewinnen, indem an diesem Tag das Leichtathletik-Ereignis „Sky’s the Limit“ auf dem Herzogplatz über die Bühne geht – laut Petra Stricker mit dem Abschieds-Auftritt des Stabhochsprung-Exweltmeisters Raphael Holzdeppe.

Nicht alle Fisch-Marktschreier sind seriös

Keine Geheimniskrämerei wird mehr im Vorfeld des „Dinners in Weiß“ betrieben: Mit dem Schlossgarten des Oberlandesgerichts ist der Schauplatz dieser Festtafel am 20. Juli längst allgemein bekannt.

Weil aktuell nur noch 48 Betriebe im Gemeinsamhandel organisiert sind, musste Schatzmeister Antonio Cipolla von rückläufigen Mitgliedsbeiträgen berichten. Die Jahreseinnahmen in Höhe von 35.000 Euro, die der Verein anno 2023 erzielt hat, wurden komplett für Innenstadt-Aktionstage, Werbe-, Strom- und ähnliche Kosten wieder ausgegeben. Sitzengeblieben sei man 2023 auf der Forderung von 1800 Euro, die ein gastierender Fisch-Marktschreier dem Gemeinsamhandel schuldig geblieben sei. Der Mann sei „auf Nimmerwiedersehen“ verduftet, so Cipolla. „Deshalb werden wir dieses Jahr wieder die Original-Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt in Zweibrücken zu Gast haben“, merkte Petra Stricker an: „Die sind seriös und bezahlen ihre Rechnungen.“

Vorstandswahl

Vorsitzende: Sandra Cleemann (Idee & Spiel). Stellvertretende Vorsitzende: Ulrike Mayr (Apotheke am Hallplatz). Schatzmeister: Antonio Cipolla (Karthaus), Vertreterin Eva Gab (Gewürze Schwabe). Schriftführerin: Sandra Jäkel-Deller (Foodtruck am Outlet), Vertreter Raimund Beck (Möbel Martin). Kassenprüfer: Bernd Neuhardt (BN Sport und Mode Outlet) und Viktor Krieg (ehemaliger Genussladen). Beisitzer: Maren Müller (Landgestüt), Ibrahim Alsac (Fashion Outlet) und Lothar Bundrück (Zigarren am Hallplatz).