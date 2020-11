„Im Umfeld der Kita kam es zu einer nachgewiesenen Covid-19-Erkrankung“, heißt es auf einem Hinweisschild am Eingang der protestantischen integrativen Kindertagesstätte in der Heiligentalstraße im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen. Auf Anordnung des Gesundheitsamts bleibt die Kita, die 45 Plätze in drei integrativen Gruppen sowie neun Krippenplätze bietet, bis 24. November geschlossen. Laut Kreissprecher Thorsten Höh ist eine Erzieherin an Covid-19 erkrankt; alle anderen Erzieher seien als Kontaktpersonen 1 in Quarantäne. Die Geschäftsführerin des Verbundes der Protestantischen Kindertageseinrichtungen im Bereich Zweibrücken, Gerda Huber, war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Weitere Fälle an Schulen

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Contwig wurde am Dienstag die Infektion eines weiteren Schülers bestätigt. Er hatte den Unterricht zuletzt am 13. November besucht. Damit steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle an der IGS auf drei. Höh zufolge befinden sich derzeit weitere 36 Schüler in Quarantäne. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll zudem im Umfeld des Helmholtz-Gymnasiums ebenfalls eine Person an Covid-19 erkrankt sein, die zuletzt am 10. November in der Schule war. Dabei soll es sich jedoch nicht um einen Schüler handeln. Dem Vernehmen nach befinden sich fünf Schüler noch eine Woche lang in häuslicher Isolation.

In Zweibrücken sind, wie berichtet, außerdem am Hofenfels-Gymnasium und an der Mannlich-Realschule plus je eine Corona-Infektion bekannt. Am Hofenfels mussten deshalb 15 und an der Mannlich-Realschule 14 Personen in Quarantäne. Wie an der IGS Contwig läuft der Unterricht an den beiden Zweibrücker Schulen normal weiter.

Acht weitere Fälle am Dienstag

In Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz wurden dem Gesundheitsamt bis Dienstagmittag acht weitere Covid-19-Fälle bestätigt, darunter auch der Schüler der IGS Contwig. In der Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land kamen zwei Fälle hinzu – einer steckte sich am Arbeitsplatz an, der zweite Patient befand sich als Kontaktperson bereits in Quarantäne. Ebenfalls in häuslicher Isolation befanden sich je ein Patient aus den VGen Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben. Bei zwei Fällen in Pirmasens ist noch nicht klar, wo sich die Patienten angesteckt haben. Eine Frau aus der VG Waldfischbach-Burgalben hat sich in ihrem privaten Umfeld infiziert.

Mehr zum Thema