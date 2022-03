Die Tage der Stegwiesenbrücke über den Hornbach in Bubenhausen sind gezählt: Am Samstagmorgen wurde die Brücke mit einem Kran angehoben, neben dem Bach zerteilt und abtransportiert. Nach Auskunft des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) wird sie nun zwischengelagert und dann an einen Metallhändler verkauft. Die Brücke hatte die Zweibrücker Firma Dingler vor 100 Jahren gebaut. Die Nachfolgefirma Tadano hatte kein Interesse daran, das Bauwerk als Industriedenkmal zu erhalten. Die Stegwiesenbrücke lag zwischen dem Bubenhauser Nettomarkt und dem Hornbachstaden. Sie war seit 2014 gesperrt, weil sie marode ist. Der Bubenhauser Gerhard Maurer, Stadtratsmitglied für die SPD, setzt sich seit Langem dafür ein, dass die Brücke ersetzt wird. An dieser Stelle könne man gefahrlos auf die andere Seite des Hornbachs gelangen, zur „grünen Lunge Bubenhausens“, dem einzigen bewaldeten Teil am Hornbach, sagt er.